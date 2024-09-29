Армія рф обстріляла 16 населених пунктів Донеччини: за добу троє загиблих і 14 поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох та поранення 14 осіб. Пошкоджено 71 цивільний об'єкт, включаючи житлові будинки та інфраструктуру.
російські війська минулої доби, 28 вересня, вдарили по 16 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів. Ще 14 людей отримали поранення, серед них дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, війська рф здійснили 2 849 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на 16 населених пунктах. Пошкоджено 71 цивільний об’єкт.
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