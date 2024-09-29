Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

российские войска за прошедшие сутки, 28 сентября, ударили по 16 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли трое местных жителей. Еще 14 человек получили ранения, среди них ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, войска рф совершили 2 849 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг сосредоточил огонь на 16 населенных пунктах. Поврежден 71 гражданский объект.

На Ясеново россия сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - погибло 3 гражданских лица, один травмировался. Повреждены 4 частных дома, магазин, автомобили.

По Доброполью оккупанты ударили 5 ракетами из ЗРК "С-300" - ранены 9 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись частный и 8 многоквартирных домов, учебное заведение, админздание, гостиница, гараж.

На Славянск войска рф направили 7 бомб "УМПБ Д-30 СН" - ранили гражданское лицо, повредили объекты критической инфраструктуры.

В результате артударов травмирован человек в селе Константинопольское, еще один - в Петровке.

В Северске в результате удара дрона ранено гражданское лицо, поврежден автомобиль.

На Херсонщине россияне попали в учреждение культуры: 4 человека погибли, 10 ранены за сутки