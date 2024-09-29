Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех и ранения 14 человек. Поврежден 71 гражданский объект, включая жилые дома и инфраструктуру.
российские войска за прошедшие сутки, 28 сентября, ударили по 16 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли трое местных жителей. Еще 14 человек получили ранения, среди них ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, войска рф совершили 2 849 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг сосредоточил огонь на 16 населенных пунктах. Поврежден 71 гражданский объект.
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