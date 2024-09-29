Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  125882 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  138353 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  136783 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  128302 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  113824 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  103684 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  102040 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  135887 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 08:35  •  2864 просмотра

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Российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех и ранения 14 человек. Поврежден 71 гражданский объект, включая жилые дома и инфраструктуру.

российские войска за прошедшие сутки, 28 сентября, ударили по 16 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли трое местных жителей. Еще 14 человек получили ранения, среди них ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, войска рф совершили 2 849 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг сосредоточил огонь на 16 населенных пунктах. Поврежден 71 гражданский объект.

На Ясеново россия сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - погибло 3 гражданских лица, один травмировался. Повреждены 4 частных дома, магазин, автомобили.

По Доброполью оккупанты ударили 5 ракетами из ЗРК "С-300" - ранены 9 человек, среди них ребенок. Разрушениям подверглись частный и 8 многоквартирных домов, учебное заведение, админздание, гостиница, гараж.

На Славянск войска рф направили 7 бомб "УМПБ Д-30 СН" - ранили гражданское лицо, повредили объекты критической инфраструктуры.

В результате артударов травмирован человек в селе Константинопольское, еще один - в Петровке.

В Северске в результате удара дрона ранено гражданское лицо, поврежден автомобиль.

На Херсонщине россияне попали в учреждение культуры: 4 человека погибли, 10 ранены за сутки29 сентября 2024, 06:29 • 8811 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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