На Херсонщине россияне попали в учреждение культуры: 4 человека погибли, 10 ранены за сутки

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта. В частности, оккупанты попали в учреждение культуры, жилые кварталы, 4 человека погибли, еще 10 ранены. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Велетенское, Гавриловка, Дудчаны, Приднепровское, Широкая Балка, Новодмитровка, Станислав, Ромашково, Трифоновка, Кизомыс, Ясная Поляна, Одрадокаменка, Садовое, Шляховое, Михайловка, Нововоронцовка, Томарино, Новая Каменка, Саблуковка и город Херсон", - написал Прокудин.

По его словам, россияне попали в частности, в учреждение культуры.

"российские военные попали в учреждение культуры, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 30 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

Дополнение

За 27 сентября в Херсонской области российские войска обстреляли 22 населенных пункта, попали в админздание, образовательные учреждения, магазин и жилые дома. В результате вражеских атак 19 человек получили ранения, из которых - двое детей.