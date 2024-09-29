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На Херсонщині росіяни поцілили в заклад культури: 4 людини загинули, 10 поранено за добу

На Херсонщині росіяни поцілили в заклад культури: 4 людини загинули, 10 поранено за добу

Київ • УНН

 • 16867 перегляди

Російські війська атакували Херсонську область, влучивши в заклад культури та житлові квартали. Загинуло 4 людини, поранено 10, пошкоджено багатоповерхівку, 30 приватних будинків та інші об'єкти.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 22 населених пункти. Зокрема, окупанти поцілили в заклад культури, житлові квартали, 4 людини загинули, ще 10 поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Придніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Станіслав, Ромашкове, Трифонівка, Кізомис, Ясна Поляна, Одрадокам'янка, Садове, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Томарине, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон", - написав Прокудін.

За його словами, росіяни поцілили зокрема, в заклад культури.

"російські військові поцілили в заклад культури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Доповнення

За 27 вересня у Херсонській області російські війська обстріляли 22 населених пункти, поцілили в адмінбудівлю, освітні заклади, магазин та житлові будинки. Внаслідок ворожих атак 19 людей отримали поранення, з яких - двоє дітей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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