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Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 13, серед них 17-річний хлопець

Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 13, серед них 17-річний хлопець

Київ • УНН

 • 10779 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 13 людей, серед яких 17-річний підліток. Зруйновано частину багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи, серед поранених - двоє рятувальників.

У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку російських військ зросла до 13 людей. Серед поранених 17-річний хлопець, повідомили в неділю у ДСНС, передає УНН

"Кількість постраждалих зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні ДСНС. 


Раніше УНН повідомляв, серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.

В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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