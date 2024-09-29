Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 13, серед них 17-річний хлопець
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждало 13 людей, серед яких 17-річний підліток. Зруйновано частину багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи, серед поранених - двоє рятувальників.
У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку російських військ зросла до 13 людей. Серед поранених 17-річний хлопець, повідомили в неділю у ДСНС, передає УНН.
"Кількість постраждалих зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Раніше УНН повідомляв, серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.
В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.