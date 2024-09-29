Кількість постраждалих через удар рф по Запоріжжю зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 11 людей, серед яких 83-річна жінка. Зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено житлові будинки, загорілися автомобілі та гаражі.
До 11 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У лікарні наразі перебуває троє поранених, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
До медиків звернулися одинадцять людей - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки. У лікарні зараз троє людей, восьмеро від госпіталізації відмовилися
Доповнення
За даними ДСНС, серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.
В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.
Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.
Аварійно-рятувальні роботи завершено, додали в ДСНС.
Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі з-під завалів зруйнованої через російську атаку багатоповерхівку дістали жінку.