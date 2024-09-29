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Кількість постраждалих через удар рф по Запоріжжю зросла до 11

Київ • УНН

 • 16329 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 11 людей, серед яких 83-річна жінка. Зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено житлові будинки, загорілися автомобілі та гаражі.

До 11 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.  У лікарні наразі перебуває троє поранених, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

До медиків звернулися одинадцять людей  - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки. У лікарні зараз троє людей, восьмеро від госпіталізації відмовилися

- написав Федоров у Telegram.

Доповнення

За даними ДСНС, серед постраждалих через удар рф по Запоріжжю - двоє рятувальників.

В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.

Аварійно-рятувальні роботи завершено, додали в ДСНС.

Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі з-під завалів зруйнованої через російську атаку багатоповерхівку дістали жінку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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