Количество пострадавших из-за удара рф по Запорожью возросло до 11

До 11 человек возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В больнице сейчас находится трое раненых, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

К медикам обратились одиннадцать человек - два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года. В больнице сейчас три человека, восемь от госпитализации отказались - написал Федоров в Telegram.

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По данным ГСЧС, среди пострадавших из-за удара РФ по Запорожью - двое спасателей.

В одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи.

Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.

Аварийно-спасательные работы завершены, добавили в ГСЧС.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье из-под завалов разрушенной из-за российской атаки многоэтажки достали женщину.