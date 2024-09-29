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Удар по Запоріжжю: з-під завалів багатоповерхівки дістали жінку

Удар по Запоріжжю: з-під завалів багатоповерхівки дістали жінку

Київ • УНН

 • 17339 перегляди

Рятувальники витягли жінку з-під завалів зруйнованої російським ударом багатоповерхівки в Запоріжжі. рф завдала понад 10 ударів по місту.

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованої через російську атаку багатоповерхівку дістали жінку, її доставили у лікарню, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу

- написав Федоров у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю у ніч на 29 вересня відомо про шістьох поранених, під завалами можуть бути люди. Армія рф вдарила по місту понад 10 разів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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