Удар по Запоріжжю: з-під завалів багатоповерхівки дістали жінку
Київ • УНН
Рятувальники витягли жінку з-під завалів зруйнованої російським ударом багатоповерхівки в Запоріжжі. рф завдала понад 10 ударів по місту.
У Запоріжжі з-під завалів зруйнованої через російську атаку багатоповерхівку дістали жінку, її доставили у лікарню, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю у ніч на 29 вересня відомо про шістьох поранених, під завалами можуть бути люди. Армія рф вдарила по місту понад 10 разів.