Удар по Запорожью: из-под завалов многоэтажки достали женщину

В Запорожье из-под завалов разрушенной из-за российской атаки многоэтажки достали женщину, ее доставили в больницу, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь - написал Федоров в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что в результате вражеских ударов по Запорожью в ночь на 29 сентября известно о шести раненых, под завалами могут быть люди. Армия рф ударила по городу более 10 раз.