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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области два человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ссс рф

В Донецкой области два человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ссс рф

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 09:11  •  3970 просмотра

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За сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадал Покровский район, где зафиксированы жертвы и разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

За сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, больше всего пострадал Покровский район.

Пишет УНН со ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации и пресс-службу полиции Донецкой области.

Детали

В Донецкой области из-за ударов армии России - двое погибших и трое раненых за сутки. По данным ОВА, российская армия 7 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Зафиксировано 2 637 попаданий по линии фронта и жилому сектору, говорится в сообщении полиции.

Пострадал Покровский район, в частности в Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Островском - 4 дома, в Горняке - многоэтажку и частные дома, в поселке Шевченко, в Солнцево - предприятие. В Покровской громаде 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 5 частных домов. Также сообщается, что в Лисовцах погиб человек, поврежден дом. 

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В Покровске повреждены частный дом, многоэтажка, хозяйственная постройка и 3 админздания.

Разрушения и ранения человека в Краматорском районе.

В Константиновке ранен человек, повреждены 8 частных домов, 3 торговых павильона, аптека, админздание, предприятие, инфраструктурный объект, 4 газопровода и 4 линии электропередач. 

- передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Сейчас также известно, что в Бахмутском районе, в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки.

Напомним,

Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов донецкой области: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок.

Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях30 сентября 2024, 05:56 • 12782 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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