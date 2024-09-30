Враг обстрелял Мирноград в Донецкой области: есть погибший, спасатели доставили в больницу раненого

В результате российского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, спасатели оказали помощь раненому мужчине, повреждены 2 многоквартирных дома, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате российского удара по городу Мирноград Покровского района 1 человек погиб, повреждены 2 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.

Спасатели, как указано, оказали первую домедицинскую помощь и транспортировали в больницу раненого в результате вражеского обстрела мужчину в Мирнограде.

"По предварительной информации, травмированный получил осколочное ранение ноги и нуждался в помощи. Фельдшер аварийно-спасательного отделения наложил турникет и бандаж, остановив кровотечение. После оказания помощи, мужчину перевезли в медучреждение. Врачи оценили его состояние как средней тяжести", - указали в ГСЧС.

В Донецкой области два человека погибли и трое получили ранения в результате ударов ссс рф