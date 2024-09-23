800-річну кам’яну бабу евакуювали з Донеччини до Дніпра

Із Покровського району Донеччини до Дніпра 23 вересня евакуювали 800-річну кам’яну скульптуру. Її вага – приблизно пів тонни. З прифронтової території її перевезли бійці 3-ої штурмової бригади, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Скульптура – чоловіча, вона символізує воїна, зазначив в.о. директора Дніпропетровського національного музею імені Яворницького Олександр Старік. За його словами, про це свідчить шолом та інші елементи амуніції, а також зачіска – три коси.

"Це 12-та скульптура з території Донецької області, яка нам передана на тимчасове зберігання. Це скульптура гарної збереженості, ми можемо бачити її зовнішні ознаки, ми бачимо, що це половецький воїн – знаємо про його зачіску, ремінну систему, на яку кріпилися поножі. Такі статуї, справді, велика рідкість. Нам пощастило – не тільки історикам, а і всім громадянам, бо це пам’ятки, які треба зберігати", – сказав він.

Баба вже має пошкодження від, ймовірно, мінометного обстрілу часів Другої світової війни, розповіли військові.

У Дніпрі статуї з Донеччини будуть законсервовані й перебуватимуть на тимчасовому зберіганні, аби після зміни безпекової ситуації повернутися на батьківщину.

Додамо

Влада Донеччини неодноразово заявляла, що на території області не залишилося безпечних місць, тому закликала до евакуації. На початку вересня через наступ сил РФ і з міркувань безпеки "Укрзалізниця" скасувала відправлення евакуаційного поїзда з Покровська, тепер початковою точкою його маршруту є Павлоград Дніпропетровської області, розташований більш як за 100 кілометрів від Покровська. Доступною залишається евакуація автотранспортом, зокрема, автобусами.