800-летнюю каменную бабу эвакуировали из Донецкой области в Днепр

Из Покровского района Донецкой области в Днепр 23 сентября эвакуировали 800-летнюю каменную скульптуру. Ее вес - примерно полтонны. С прифронтовой территории ее перевезли бойцы 3-й штурмовой бригады, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Скульптура - мужская, она символизирует воина, отметил и.о. директора Днепропетровского национального музея имени Яворницкого Александр Старик. По его словам, об этом свидетельствует шлем и другие элементы амуниции, а также прическа - три косы.

"Это 12-я скульптура с территории Донецкой области, которая нам передана на временное хранение. Это скульптура хорошей сохранности, мы можем видеть ее внешние признаки, мы видим, что это половецкий воин - знаем о его прическе, ременной системе, на которую крепились поножи. Такие статуи, действительно, большая редкость. Нам повезло - не только историкам, но и всем гражданам, потому что это памятники, которые надо хранить", - сказал он.

Баба уже имеет повреждения от, вероятно, минометного обстрела времен Второй мировой войны, рассказали военные.

В Днепре статуи из Донецкой области будут законсервированы и будут находиться на временном хранении, чтобы после изменения ситуации с безопасностью вернуться на родину.

Добавим

Власти Донетчины неоднократно заявляли, что на территории области не осталось безопасных мест, поэтому призывали к эвакуации. В начале сентября из-за наступления сил рф и из соображений безопасности "Укрзалізниця" отменила отправку эвакуационного поезда из Покровска, теперь начальной точкой его маршрута является Павлоград Днепропетровской области, расположенный более чем в 100 километрах от Покровска. Доступной остается эвакуация автотранспортом, в частности, автобусами.