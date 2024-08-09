101 боевых столкновений на фронте: больше всего атак на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак украинские военные отбили на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 9 августа, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ), совершил 4747 обстрелов, более 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество зафиксировано три вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, противник совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал вблизи Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общем враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории рф осуществлял обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякино и ряда других приграничных населенных пунктов.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу", - указали в Генштабе.

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