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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 08:04  •  6873 просмотра

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За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

С начала суток произошло 132 боевых столкновения, 31 из них на Покровском направлении. Кроме того, совершил 4698 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 08.00 17.08.2024, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес украинским позициям и населенным пунктам семь ракетных ударов с использованием девяти ракет, а также совершил 70 авиаударов, во время которых сбросил 94 КАБа. Кроме того, было зафиксировано 4698 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

Российские авиаудары были направлены на населенные пункты, среди которых Степок, Мирополье, Малая Рыбица, Кияница, Краснополье, Липцы, Купянск-Узловой, Осиновое, Дружелюбовка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Дачное, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Луч, Шевченково Первое, Гродовка, Михайловка, Константиновка, Угледар, Новодонецкое, Нескучное и Одрадокаменка.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 17 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники врага, а также поразили две артиллерийские системы, две системы ПВО и три других важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Липцов и Волчанска. На Купянском направлении было зафиксировано 12 вражеских атак, которые наши силы отбили у Глушковки, Кругляковки и Андреевки, а также два нападения у Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы. На Северском направлении украинские защитники отбили 10 штурмовых действий российских войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали районы Григорьевки и Часового Яра. На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 13 атак возле Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 атаку в 15 населенных пунктах, больше всего в районе Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и Зеленого Поля. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки. На Времовском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки, а на Ореховском - один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация остается без существенных изменений, хотя враг провел три неудачных штурма и нанес авиаудар по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков формирования наступательных группировок врага. На границе с Черниговской областью противник продолжает сохранять военное присутствие.

"В Курской области продолжается операция, и наши воины продолжают успешно продвигаться вперед, со многими российскими военнослужащими, которые решают сдаться в плен", - добавили в Генштабе.

В общем, по всей линии боевого соприкосновения украинские защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощая их боевой потенциал. За прошедшие сутки российские захватчики потеряли 1230 человек, а также пять танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте в Украине российская оккупационная армия потеряла еще ряд единиц своей техники, а также 1230 военных.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
volinskaya-oblastВолынская область
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
mala-tokmachkaМалая Токмачка
laiman-ukrainaЛайман, Украина
lozovaЛозова
makeevkaМакеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар
siverskСеверск
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
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