Киев • УНН
DeepState, вражеские войска продвинулись в Часовом Яру. Бои продолжаются возле Новоселовки Первой и в Железном.
На передовой вражеские силы продвинулись в Часовом Яру. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном
Напомним
По информации, на Покровском направлении шли 34 боя неподалеку нескольких населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое и Яснобродовка.
DeepState: окупанти на фронті просунулися у Желанному та Залізному 2 августа 2024, 21:32 • 23984 просмотра