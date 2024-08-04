На передовой вражеские силы продвинулись в Часовом Яру. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном - DeepState.

Напомним

По информации, на Покровском направлении шли 34 боя неподалеку нескольких населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое и Яснобродовка.

DeepState: окупанти на фронті просунулися у Желанному та Залізному