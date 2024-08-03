По данным DeepState, захватчики достигли продвижения в населенных пунктах Желанное и Железное.
На передовой захватчики продвинулись в Желанном и Железном. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Желанном и Железном
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском направлении противник продолжал активно атаковать защитников в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Ивановка, Желанное и Новоселовка Первая, впрочем украинские защитники отбили 27 наступательных действий террористов.
DeepState: терористи на фронті просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині28 июля 2024, 22:58 • 32486 просмотров