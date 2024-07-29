Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска на передовой продвинулись в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки.
На передовой оккупанты продвинулись в Веселом, Красногоровке, неподалеку Желанного и Новоалександровки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском направлении с начала этих суток захватчики 36 раз пытались атаковать неподалеку населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново и Яснобродовка.
DeepState: окупанти просунулися біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці27 июля 2024, 21:47 • 27468 просмотров