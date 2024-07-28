На передовой террористы продвинулись неподалеку Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Продолжаются бои возле Урожайного и в Нью-Йорке - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, активно атаковал противник на Покровском направлении. Следовательно, агрессор за день совершил 27 штурмовых действий, впрочем наибольшая активность оккупантов сохранялась в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового.

DeepState: окупанти захопили Піщане та просунулися у Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу