На передовой захватчики оккупировали Песчаное и продвинулся в Новоселовке Первой, у Волчьего и Прогресса. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг оккупировал Песчаное и продвинулся в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении продолжаются 9 атак врага в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Впрочем ВСУ уже отбили 24 штурма.

Генштаб: на фронті відбулося 99 боєзіткнень, найактивніші бої на Покровському напрямку