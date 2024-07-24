Киев • УНН
По DeepState, на передовой захватчики оккупировали Песчаное и продвинулись в Новоселовке Первой, у Волчьего и Прогресса.
На передовой захватчики оккупировали Песчаное и продвинулся в Новоселовке Первой, у Волчьего и Прогресса. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг оккупировал Песчаное и продвинулся в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском направлении продолжаются 9 атак врага в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Впрочем ВСУ уже отбили 24 штурма.
Генштаб: на фронті відбулося 99 боєзіткнень, найактивніші бої на Покровському напрямку23 июля 2024, 20:42 • 28399 просмотров