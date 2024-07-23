С начала суток произошло 99 боестолкновений. Наиболее активным сегодня враг был на Покровском направлении - провел здесь треть от всех атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские оккупанты нанесли два ракетных (2 ракеты), 32 авиационных удара (48 КАБ) и 498 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 2462 обстрела позиций наших войск - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: захватчики совершили 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском: ВСУ отбивают 3 атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Враг получил жесткий отпор возле Глушковки и Петропавловки.

На Лиманском: ВСУ отбивали 11 атак на направлениях Нововодяное - Макеевка; Площанка - Невское; Залиман - Макеевка Голиково - Невское - 7 штурмов отбито, еще 4 атаки продолжаются.

На Северском: произошло 8 боевых столкновений. Кроме Спирного, где оккупанты 3 потерпели неудачу, с тем же успехом они пытались наступать вблизи Выемки и Переездного.

На Краматорском: враг 7 раз атаковали, впрочем Украинские защитники отбили 5 штурмов, продолжаются бои в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком: противник совершил 12 штурмов. ВСУ отбили 10 из них, еще 2 атаки продолжаются возле Железного.

На Покровском: продолжаются 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Кроме того, 24 попытки оккупантов атаковать были остановлены.

На Кураховском: продолжаются 2 боевых столкновения на направлении Старомихайловка - Красногоровка. ВСУ отбили 6 атак террористов возле Константиновки и той же Красногоровки.

На фронті вже зафіксували 83 атаки росіян, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб