Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Отдельное внимание уделяется Курской области, а следовательно, - защите всех приграничных общин рядом. Чем больше российского военного присутствия будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для Украины и настоящая безопасность. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Сейчас всем нам в Украине нужно действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства. Сейчас мы сделали так же - мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы способны достигать своих задач, способны защищать свои интересы и свою независимость",- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно на сто процентов использовать достижения.

"Так и будет. Сохраняем внимание к каждому направлению защиты нашего государства. Ко всем фронтовым направлениям. Донетчина - Покровский, Торецкий, Краматорский. Харьковщина. Юг. Отдельное внимание - Курской области, а следовательно, - защите всех наших приграничных общин рядом. Чем больше российского военного присутствия будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно наделало. И оно отвечает", - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских Сил на Курщине продолжается, обменный фонд для Украины пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта.

Зеленский сообщал, что в результате операции украинских военных в курской области рф сотни российских военных сдались в плен.