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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка: армия рф на фронте продолжает полагаться на дорогостоящие пехотные атаки

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:28  •  14868 просмотра

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Российские войска ведут наступательные операции на разных участках фронта, сосредотачиваясь на центральной части Донецкой области. Покровск оказался в 16 км от линии фронта, а продвижение возле Нью-Йорка угрожает Торецку.

российские сухопутные войска на фронте продолжают полагаться на дорогостоящие пехотные атаки для постепенного продвижения на украинскую территорию, говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"Россия продолжает полагаться на дорогие наступления под руководством пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию", - говорится в отчете.

Как указали в МО Британии, российские сухопутные войска продолжают вести наступательные операции на различных участках фронта, добиваясь дальнейших тактических успехов. Основное внимание российских войск, вероятно, по-прежнему сосредоточено в центральной части Донецкой области.

Недавние российские успехи привели к тому, что город Покровск оказался примерно в 16 км от текущей линии фронта.

Как отмечают в британские разведке, Покровск является важным логистическим центром, который поддерживает украинские операции в Донецкой области.

РФ также продолжает укреплять позиции возле Нью-Йорка, а ее продвижение в этом районе угрожает городу Торецк, говорится в отчете.

101 бойових зіткнень на фронті: найбільше атак на Покровському напрямку9 августа 2024, 05:58 • 25833 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
toretskТорецк
donetskДонецк
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