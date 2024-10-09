СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайты знакомств

ukenru
Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  22495 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  37003 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  73273 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  117755 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  124547 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  125765 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  147606 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  108030 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
8 октября 2024, 08:58  •  105062 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
8 октября 2024, 07:47  •  104700 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

  •  101741 просмотра
На Киевщине работает ПВО из-за обнаружения беспилотников

На Киевщине работает ПВО из-за обнаружения беспилотников

  •  101678 просмотра
США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

  •  55719 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  102541 просмотра
Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

  •  102616 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  115060 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  147606 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  137737 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  141187 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  169376 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  11155 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  102541 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  114486 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  145792 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  116602 просмотра
Актуальное
СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайты знакомств

СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайты знакомств

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:54  •  6248 просмотра

Read in English

Контрразведка СБУ задержала 23-летнего информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные атаки оккупантов, его завербовали через «медовую ловушку».

Контрразведка СБУ задержала информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки рашистов. фсб завербовала его через сайты знакомств. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. фсб завербовала его через так называемую «медовую ловушку», когда молодой человек искал себе пару на сайтах знакомств.

На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться «поближе».

Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб «отправила» своего информатора на Сумщину, чтобы отследить работу украинской ПВО на границе с рф. Для этого мужчина арендовал квартиру в областном центре. Оборудовал в ней наблюдательный пункт.

На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для фсб онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

Image

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Наводили вражеские ракеты на Днепропетровщину: задержаны еще двое корректировщиков фсб7 октября 2024, 07:14 • 12444 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
ukrainaУкраина
sumyСумы