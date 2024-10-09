СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайты знакомств
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала 23-летнего информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные атаки оккупантов, его завербовали через «медовую ловушку».
Контрразведка СБУ задержала информатора фсб, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки рашистов. фсб завербовала его через сайты знакомств. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
По материалам дела, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. фсб завербовала его через так называемую «медовую ловушку», когда молодой человек искал себе пару на сайтах знакомств.
На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться «поближе».
Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.
После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб «отправила» своего информатора на Сумщину, чтобы отследить работу украинской ПВО на границе с рф. Для этого мужчина арендовал квартиру в областном центре. Оборудовал в ней наблюдательный пункт.
На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для фсб онлайн-трансляцию воздушных атак на город.
СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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