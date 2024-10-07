Наводили вражеские ракеты на Днепропетровщину: задержаны еще двое корректировщиков фсб

Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети фсб, которую разоблачили в августе этого года на Днепропетровщине. Тогда были задержаны 6 участников вражеской ячейки, которые корректировали атаки рф по региону. Основными целями врага были объекты военной и критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Сейчас установлено местонахождение и задержаны еще два агента сети фсб. Ими оказались 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде Днепра.

По данным СБУ, агенты действовали отдельно друг от друга, но «замыкались» на общего российского куратора, который координировал подрывную деятельность всей сети.

По его указанию мужчины готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектах Укрзализныци, которые задействованы в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт. Также отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.

Вражеские приспешники объезжали улицы областного центра и прилегающих территорий, где фиксировали «нужные» объекты.

В дальнейшем агенты готовили «отчеты», которые отправляли фсб в виде геолокаций потенциальных целей с их детальным описанием.

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Правоохранители задержали обоих вражеских агентов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.