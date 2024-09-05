Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Суд по материалам СБУ, приговорил агента ФСБ к 15 годам заключения за корректировку российских ракетных ударов по Запорожью. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

По материалам СБУ, к 15 годам заключения приговорен корректировщик, который способствовал российским ракетным ударам по Запорожью. Агент ФСБ, который действовал в прифронтовых районах Запорожья, был признан виновным на основе собранной доказательной базы. Он разведывал позиции Сил обороны у передовой и корректировал авиаудары рф по гражданской инфраструктуре города. Кроме того, среди его целей были оборонные заводы и пункты базирования ВСУ и Нацгвардии.

Оккупанты обещали ему "должность" в случае захвата города, а предатель планировал присоединиться к так называемым "расстрельным отрядам" рф для убийства украинских патриотов. Контрразведка СБУ задержала агента во время спецоперации в августе 2022 года. Установлено, что он был завербован дистанционно сотрудником 5-й службы фсб и получал деньги на свою банковскую карточку за проведение разведывательно-подрывной деятельности. Во время обысков было найдено эту карточку и телефон, который он использовал для связи с россиянами.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним

Служба безопасности задержала в Харькове еще одного агента военной разведки рф. Он работал на российского шпиона, который был сотрудником украинского банка и готовил удары рф по областному центру.