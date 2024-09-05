Наводив російські ракети на Запоріжжя: коригувальник отримав 15 років тюрми

Суд за матеріалами СБУ, засудив агента фсб до 15 років ув’язнення за коригування російських ракетних ударів по Запоріжжю. Про це повідомили у Службі безпеки України, пише УНН.

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За матеріалами СБУ, до 15 років ув'язнення засуджено коригувальника, який сприяв російським ракетним ударам по Запоріжжю. Агента фсб, який діяв у прифронтових районах Запоріжжя, було визнано винним на основі зібраної доказової бази. Він розвідував позиції Сил оборони біля передової та коригував авіаудари рф по цивільній інфраструктурі міста. Окрім того, серед його цілей були оборонні заводи і пункти базування ЗСУ та Нацгвардії.

Окупанти обіцяли йому "посаду" в разі захоплення міста, а зрадник планував приєднатися до так званих "розстрільних загонів" рф для вбивства українських патріотів. Контррозвідка СБУ затримала агента під час спецоперації у серпні 2022 року. Встановлено, що він був завербований дистанційно співробітником 5-ї служби фсб і отримував гроші на свою банківську картку за проведення розвідувально-підривної діяльності. Під час обшуків було знайдено цю картку та телефон, який він використовував для зв’язку з росіянами.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф. Він працював на російського шпигуна, який був співробітником українського банку і готував удари рф по обласному центру.