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СБУ затримала у Харкові банкіра-інформатора російської розвідки

СБУ затримала у Харкові банкіра-інформатора російської розвідки

Київ • УНН

 • 18007 перегляди

У Харкові СБУ затримала керівника банківського відділу, який збирав розвіддані для російського шпигуна. Зрадник фіксував розташування військових об'єктів та наслідки ракетних ударів по місту.

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф. Він працював на російського шпигуна, який був співробітником українського банку і готував удари рф по обласному центру. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі

Як повідомили в СБУ,  у липні цього року правоохоронці затримали росіянина - шпигуна у власному помешканні.

Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку.

За вказівкою росіянина бінкір розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру.

Крім того, чоловік збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів рф по місту. Отриману інформацію передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після цього видаляв усі повідомлення з анонімного чату.

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Під час обшуків у зрадника вилучили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляється, злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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