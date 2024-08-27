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Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб

Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 16656 перегляди

У Миколаєві СБУ затримала агента фсб, який під виглядом кур'єра збирав розвіддані про підрозділи морської піхоти ЗСУ. Зрадником виявився колишній ув'язнений, завербований російською спецслужбою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

У Миколаєві СБУ затримала агента фсб, який під виглядом кур'єра збирав розвіддані про підрозділи морської піхоти ЗСУ. Зрадником виявився колишній ув'язнений, завербований російською спецслужбою. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, затриманий шпигував за підрозділами українських військ, які обороняють портове місто. Найбільше ворога цікавили пункти базування морської піхоти ЗСУ, а також логістичні центри з озброєнням та боєприпасами.

Агентом рф виявився колишній місцевий ув'язнений, який майже 20 років провів у тюрмах за вбивство, пограбування та розбій.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив під час перебування за ґратами, а після виходу на волю на нього через месенджери вийшов кадровий співробітник фсб.

Російський спецслужбіст запропонував колишньому в’язню співпрацю в обмін на гроші. Після дистанційного вербування агенту напрацювали "прикриття" його розвідувально-підривної діяльності.

Для цього він влаштувався до місцевого сервісу доставки, де під виглядом кур’єра об’їжджав на скутері обласний центр та фіксував військові об’єкти.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через месенджер у вигляді фото- та відеофайлів з текстовим описом.

СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15.08.24, 11:43 • 26337 переглядiв

Зрадника затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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