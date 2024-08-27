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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 10:07  •  10528 просмотра

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В Николаеве СБУ задержала агента фсб, который под видом курьера собирал разведданные о подразделениях морской пехоты ВСУ. Предателем оказался бывший заключенный, завербованный российской спецслужбой. Ему грозит пожизненное заключение.

В Николаеве СБУ задержала агента фсб, который под видом курьера собирал разведданные о подразделениях морской пехоты ВСУ. Предателем оказался бывший заключенный, завербованный российской спецслужбой. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, задержанный шпионил за подразделениями украинских войск, которые обороняют портовый город. Больше всего врага интересовали пункты базирования морской пехоты ВСУ, а также логистические центры с вооружением и боеприпасами.

Агентом рф оказался бывший местный заключенный, который почти 20 лет провел в тюрьмах за убийство, ограбление и разбой.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал во время пребывания за решеткой, а после выхода на свободу на него через мессенджеры вышел кадровый сотрудник фсб.

Российский спецслужбист предложил бывшему заключенному сотрудничество в обмен на деньги. После дистанционной вербовки агенту наработали "прикрытие" его разведывательно-подрывной деятельности.

Для этого он устроился в местный сервис доставки, где под видом курьера объезжал на скутере областной центр и фиксировал военные объекты.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через мессенджер в виде фото- и видеофайлов с текстовым описанием.

СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15 августа 2024, 08:43 • 25856 просмотров

Предателя задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с оккупантами.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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