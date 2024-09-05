СБУ задержала в Харькове банкира-информатора российской разведки

Служба безопасности задержала в Харькове еще одного агента военной разведки рф. Он работал на российского шпиона, который был сотрудником украинского банка и готовил удары рф по областному центру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали



Как сообщили в СБУ, в июле этого года правоохранители задержали россиянина - шпиона в собственном доме.

Расследуя преступную деятельность шпиона, украинская спецслужба вышла на его пособника. Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка.

По указанию россиянина бинкир разведывал локации украинских защитников, которые привлечены к обороне Харькова. Для этого предатель объезжал территорию города на собственном авто и скрыто фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру.

Кроме того, мужчина собирал для оккупантов информацию о местах и последствиях воздушных ударов рф по городу. Полученную информацию передавал российскому шпиону во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После этого удалял все сообщения из анонимного чата.

Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб

Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщается, преступные действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова: затримано агента російського гру