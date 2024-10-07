Наводили ворожі ракети на Дніпропетровщину: затримані ще двоє коригувальників фсб

Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі фсб, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Тоді було затримано 6 учасників ворожого осередку, що коригували атаки рф по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів мережі фсб. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.

За даними СБУ, агенти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.

За його вказівкою чоловіки готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували "потрібні" об’єкти.

У подальшому агенти готували "звіти", які відправляли фсб у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом.

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Правоохоронці затримали обох ворожих агентів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.