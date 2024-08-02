За прошедшие сутки по всему фронту состоялось 127 боевых столкновений. Треть из них - на Покровском направлении. Враг концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 2 августа, передает УНН.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в частности задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, совершил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них - из РСЗО.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средствам ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили шесть атак оккупантов неподалеку Макеевки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещеевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

«Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу», - отметили в Генштабе.

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