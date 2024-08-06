Киев • УНН
За сутки россия осуществила 2841 обстрел 6 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погиб 1 человек, 8 гражданских получили ранения, повреждены 15 гражданских объектов.
В Донецкой области за минувшие сутки российские войска совершили 2841 обстрел. Утром подвергся вражеской атаке объект инфраструктуры в Покровском районе, 6 раненых. За минувшие сутки известно о погибшем и двух раненых. Об этом сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Сегодня утром произошел обстрел инфраструктурного объекта Покровского района - по предварительной информации, ранены 6 гражданских лиц
Детали
"За сутки россия осуществила 2841 обстрел. Враг накрыл огнем 6 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Торецк, поселок Цукурино, села Иванополье, Николаевка. (...) Один человек погиб, двое получили ранения", - указали в полиции.
Как указано, повреждены 15 гражданских объектов.
В частности, известно о вражеских обстрелах в таких населенных пунктах:
▪️ Авиабомбами и артиллерией войска рф атаковали Торецк - убили человека.
▪️ В Николаевке Новогродовской громады ранены двое гражданских лиц в результате удара дроном по автомобилю.
▪️ По Иванополью россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" с модулем УМПК, повредили цех, админздание, гараж, автомобиль.
▪️ На Лиман оккупанты сбросили три авиабомбы "УМПБ-Д30 СН". Разрушениям подверглись админздания, магазины, аптека, столовая, гараж.
Кроме того, стало известно о погибшем человеке в Гродовке, который погиб в результате вражеского обстрела 4 августа.
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