Генштаб о ситуации на фронте: враг 89 раз атаковал позиции Сил обороны

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 89 раз атаковал позиции Сил обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба, по состоянию на 16:00, передает УНН.

«Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Сосновка, Бачевск, Мезеновка, Александровка, Новониколаевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по населенным пунктам Бунякино, Речки, Волфино, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Строительное, Бондаревка.

Сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области рф. Били оккупанты по Курской области также из РСЗО и ствольной артиллерии», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Липцов.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Макеевка, Диброва, Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

Вблизи Федоровки на Северском направлении наши защитники успешно отбили одну атаку противника.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций Сил обороны вблизи Калиновки, Клищеевки, Белой Горы и Предтечино, вблизи последнего боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию, враг совершил 13 атак. КАБами нанес удары по населенным пунктам Щербиновка, Веролюбовка и Константиновка, атаковал вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор, пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 18 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают вражеский натиск, все атаки противника отражены.

Двенадцать боестолкновений состоялось на Кураховском направлении, где захватчики пытались продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Четыре боя еще продолжаются.

На Времовском направлении захватчики четыре раза шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара и Павловки, возле которой в настоящее время продолжается бой.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали возле Новоандреевки, штурм успешно отбит, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет, резюмировали в Генштабе.