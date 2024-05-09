У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий, который Кабмин своим постановлением поручил создать налоговой службе, может не иметь ожидаемого эффекта в борьбе с теневым рынком табака. Причины в эксклюзивном интервью УНН объяснил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Детали

Рувин напомнил, что для доказательства факта производства нелегальных сигарет проводится целый комплекс экспертиз.

"Исследование табачных изделий в целом состоит из пяти этапов. Все идет по обратному к процессу производства порядку. Первое - это трасологические исследования упаковки, признаки оборудования, на котором выпускались сигареты, способ упаковки пачки, следы агрегатов и машин, особенности клеевых материалов, а также, правильно ли нанесены все маркировки и защитные элементы на пачку сигарет, которые определены действующим законодательством.

Далее исследуются на соответствие эталонным образцам акцизные марки. После этого наступает очередь непосредственно сигарет - исследуем материалы, из которых сделана сигарета и упаковка: бумага, фильтр, полиэтилен, опять же клей и др. Наконец, биологическое исследование табачной продукции позволяет изучить сам табак (смесь, которую используют производители и которая у каждого производства имеет уникальную рецептуру). Этот этап показывает качество табака, его количество, соответствие нормам, содержание различных веществ и тому подобное.

То есть, сущность нашей экспертизы заключается в том, что табачная продукция должна полностью соответствовать всем требованиям и критериям согласно государственным стандартам. Это последовательно и в полном замкнутом цикле исследований устанавливают эксперты", - пояснил директор КНИИСЭ.

Отметил, что создание Реестра в том виде, как это предлагается сейчас, приведет к тому, что эксперты не смогут идентифицировать оборудование по производству табачной продукции.

"Постановление, о котором идет речь, определяет, что в Украине будет создан Единый государственный реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий.

Это лишь один пункт из общей повестки, и мы имеем определенные сомнения, что в таком виде, как его предлагают вести и обобщать, он будет максимально действенный. В конце концов для нас, как экспертов, это процесс важный, то есть идентифицировать линию и оборудование, где произведена пачка, мы в настоящее время не сможем", - подытожил Рувин.

Дополнительно

Ранее Рувин рассказал, что создание на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз единой библиотеки образцов табачных изделий существенно расширит круг возможностей государства по детенизации этого рынка. И напомнил, что в 2019 году распоряжением Кабинета министров Украины Институт был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт