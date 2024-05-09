У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін

Реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який Кабмін своєю постановою доручив створити податковій службі, може не мати очікуваного ефекту у боротьбі із тіньовим ринком тютюну. Причини в ексклюзивному інтерв'ю УНН пояснив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Деталі

Рувін нагадав, що для доведення факту виробництва нелегальних цигарок проводиться цілий комплекс експертиз.

"Дослідження тютюнових виробів загалом складається з п'яти етапів. Усе йде за зворотним до процесу виробництва порядком. Перше - це трасологічні дослідження пакування, ознаки обладнання, на якому випускалися цигарки, спосіб пакування пачки, сліди агрегатів і машин, особливості клейових матеріалів, а також, чи правильно нанесені усі маркування та захисні елементи на пачку сигарок, які визначені чинним законодавством.

Далі досліджуються на відповідність еталонним зразкам акцизні марки. Після цього настає черга безпосередньо цигарок - досліджуємо матеріали, з яких зроблена цигарка та пакування: папір, фільтр, поліетилен, знову ж таки клей та ін. Зрештою, біологічне дослідження тютюнової продукції дозволяє вивчити сам тютюн (суміш, яку використовують виробники і яка в кожного виробництва має унікальну рецептуру). Цей етап показує якість тютюну, його кількість, відповідність нормам, вміст різних речовин тощо.

Тобто, сутність нашої експертизи полягає в тому, що тютюнова продукція повинна повністю відповідати усім вимогам і критеріям згідно з державними стандартами. Це послідовно та в повному замкнутому циклі досліджень встановлюють експерти", - пояснив директор КНДІСЕ.

Наголосив, що створення Реєстру у тому вигляді, як це пропонується зараз, призведе до того, що експерти не матимуть змоги ідентифікувати обладнання з виробництва тютюнової продукції.

"Постанова, про яку йдеться, визначає, що в Україні буде створений Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Це лише один пункт з загального порядку, і ми маємо певні сумніви, що в такому вигляді, як його пропонують вести й узагальнювати, він буде максимально дієвий. Зрештою для нас, як експертів, це процес важливий, тобто ідентифікувати лінію та обладнання, де вироблена пачка, ми на даний час не зможемо", - підсумував Рувін.

Додатково

Раніше Рувін розповів, що створення на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз єдиної бібліотеки зразків тютюнових виробів суттєво розширить коло можливостей держави по детінізації цього ринку. І нагадав, що у 2019 році розпорядженням Кабінету міністрів України Інститут було визначено головною державною експертною установою, відповідальною за проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена.

Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт