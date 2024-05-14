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В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o
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14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят
Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе
По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере
Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ
Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области
Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США
Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o
OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России или российских предприятий.
DeepState обновил карту боевых действий
DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.