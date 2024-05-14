14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  112669 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  122564 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  122529 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  171340 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209136 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214572 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205805 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159827 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151943 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131314 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  239654 просмотра
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9 мая 2024, 14:50  •  294520 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  305420 просмотра

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.

УНН Lite •   •  11062 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.

Война •   •  12873 просмотра
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.

Война •   •  12714 просмотра
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.

Война •   •  12352 просмотра
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.

Война •   •  16045 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.

Война •   •  14904 просмотра
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.

Война •   •  14484 просмотра
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.

Технологии •   •  13172 просмотра
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России или российских предприятий.

Экономика •   •  14195 просмотра
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

DeepState обновил карту боевых действий

DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.

Война •   •  19966 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий