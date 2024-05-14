14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чихуахуа, пишет УНН.

Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.

Чихуахуа является одной из самых маленьких пород собак в мире - в среднем они весят всего 1,5-3 килограмма. Долгое время чихуахуа разводили как собак-компаньонов, и ценили за верность и ласковость.

Из-за своего маленького размера чихуахуа часто имеют проблемы с зубами, и их зубы нуждаются в регулярной чистке, чтобы предотвратить кариес и заболевания десен.

Они также подвержены гипогликемии, что является состоянием, вызванным низким уровнем сахара в крови.

При этом, эти маленькие собачки доживают до 20 лет.

Любители зажигательной музыки и ритмичных движений сегодня могут весело отметить День танца маленьких утят, который был особенно популярным в 80-90-е годы прошлого века.

Несмотря на устоявшееся мнение, что мелодия этого танца является народной, на самом деле у нее есть автор - швейцарской аккордеонист Томас Вернер, который создал ее в 1963 году.

Когда Вернер впервые заиграл песню перед публикой ресторана, он увидел, как люди начинали непроизвольно танцевать. Тогда же автору композиции пришло в голову создать для песни характерные утиные движения, которые и превратили композицию в легкий и бодрый танец.

Мировую известность эта мелодия начала приобретать благодаря бельгийскому продюсеру Джулиену Ван Риджменанту, который во время отдыха на горнолыжном курорте в Швейцарии услышал ее, когда зашел в бар. Он обработал мелодию Вернера на синтезаторе и выпустил песню под названием "Tchip Tchip".

Но в настоящий хит эту песню превратила нидерландская группа "De Electronica".

"Танец маленьких утят" переведен на многие языки и имеет около 400 кавер-версий.

Также 14 мая - это День онлайн-романтики.

Первые онлайн-знакомства происходили благодаря объявлениям в газетах и переписке. Сейчас основной платформой онлайн-романтики является интернет.

Сегодняшнее событие посвящено любовным связям, сформированным в интернете и размышлениям о том, как цифровые платформы изменили знакомства и способы выражения романтических чувств.

День онлайн-романтики также и об отношениях на расстоянии и важности их поддержки. Сегодня эта тема актуальна для многих украинцев из-за войны, потому что многие пары вынужденно разведены и испытывают кризис в отношениях.

14 мая каждого года собственный день рождения отмечает известная мазь вазелин, потому что именно в этот день в 1878 году в США химик Роберт Чезбро запатентовал свое изобретение как торговую марку.

Еще сегодня можно отметить День рождения вазелина - именно 14 мая 1878 года химик Роберт Чезбро запатентовал мазь на основе нефтяного масла, которую назвал вазелином.

В медицине вазелиновая мазь прекрасно помогает при ожогах, воспалениях, ранениях; эффективна для сухой, огрубевшей кожи.

Вазелин активно используют не только в медицинских целях, но и для защиты металла от коррозии. Кроме того, сейчас вазелин также выполняет роль пищевой добавки.

Также сегодня в некоторых странах мира проходят мероприятия по случаю Дня распространения информации о травмах спинного мозга.

В большинстве случаев повреждение спинного мозга является следствием различных физических травм, но оно может быть и следствием немеханических причин, таких как заражение, недостаточное кровоснабжение и опухоли.

Чуть больше половины травм приходятся на шейный отдел позвоночника, тогда как 15 % - на каждый из его отделов.

По церковному календарю сегодня Радоница. Событие традиционно отмечается во вторник на вторую неделю после Пасхи.

В этот день принято поминать умерших, независимо от обстоятельств их смерти: христианская кончина, которой предшествует исповедь, или внезапная гибель. Пасхальное поминовение включает литургию и посещение кладбища. По традиции, нужно помолиться у могилы.

Именины сегодня празднуют Максим, Александр, Сидор, Никита, Петр.