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14 травня: Міжнародний день чихуахуа, День танцю маленьких каченят

14 травня: Міжнародний день чихуахуа, День танцю маленьких каченят

Київ • УНН

 • 132798 перегляди

Сьогодні, 14 травня, любителі собак у багатьох країнах світу можуть долучитися до Міжнародного дня чихуахуа. Чихуахуа займає 34-е місце серед найпопулярніших порід собак. Батьківщиною цих домашніх улюбленців є Мексика.

Сьогодні, 14 травня, любителі собак у багатьох країнах світу можуть долучитися до Міжнародного дня чихуахуа, пише УНН.

Чихуахуа займає 34-е місце серед найпопулярніших порід собак. Батьківщиною цих домашніх улюбленців є Мексика.

Чихуахуа є однією з найменших порід собак у світі - в середньому вони важать лише 1,5–3 кілограми. Тривалий час чихуахуа розводили як собак-компаньйонів, і цінували за вірність і ласкавість.

Через свій маленький розмір чихуахуа часто мають проблеми з зубами, і їх зуби потребують регулярного чищення, щоб запобігти карієсу та захворюванням ясен.

Вони також схильні до гіпоглікемії, що є станом, викликаним низьким рівнем цукру в крові.

При цьому, ці маленькі собачки доживають до 20 років.

Любителі запальної музики та ритмічних рухів сьогодні можуть весело відзначити День танцю маленьких каченят, який був особливо популярним у 80-90-ті роки минулого століття.

Попри усталену думку, що мелодія цього танцю є народною, насправді у неї є автор – швейцарській акордеоніст Томас Вернер, який створив її у 1963 році.

Коли Вернер вперше заграв пісню перед публікою ресторану, він побачив, як люди починали мимоволі танцювати. Тоді ж автору композиції прийшло на розум створити для пісні характерні качині рухи, які і перетворили композицію на легкий та бадьорий танок.

Світову популярність ця мелодія почала здобувати завдяки бельгійському продюсеру Джуліену Ван Ріджменанту, який під час відпочинку на гірськолижному курорті у Швейцарії почув її, коли зайшов до бару. Він обробив мелодію Вернера на синтезаторі та випустив пісню під назвою "Tchip Tchip".

Але на справжній хіт цю пісню перетворила нідерландська група "De Electronica".

"Танець маленьких каченят" перекладений багатьма мовами та має близько 400 кавер-версій.

Також 14 травня – це День онлайн-романтики.

Перші онлайн-знайомства відбувалися завдяки оголошенням у газетах та листуванню. Нині основною платформою онлайн-романтики є інтернет.

Сьогоднішня подія присвячена любовним зв’язкам, сформованим в інтернеті та роздумам про те, як цифрові платформи змінили знайомства і способи вираження романтичних почуттів.

День онлайн-романтики також і про стосунки на відстані та важливість їх підтримки. Сьогодні ця тема актуальна для багатьох українців через війну, бо багато пар вимушено розлучені та відчувають кризу у стосунках.

14 травня кожного року власний день народження відзначає відома мазь вазелін, бо саме цього дня у 1878 році у США хімік Роберт Чезбро запатентував свій винахід як торгову марку.

Ще сьогодні можна відзначити День народження вазеліну – саме 14 травня 1878 року хімік Роберт Чезбро запатентував мазь на основі нафтового мастила, яку назвав вазеліном.

У медицині вазелінова мазь чудово допомагає при опіках, запаленнях, пораненнях; ефективна для сухої, загрубілої шкіри.

Вазелін активно використовують не лише в медичних цілях, а й для захисту металу від корозії. Крім того, зараз вазелін також виконує роль харчової добавки.

Також сьогодні у деяких країнах світу відбуваються заходи з нагоди Дня розповсюдження інформації про травми спинного мозку.

У більшості випадків пошкодження спинного мозку є наслідком різноманітних фізичних травми, але воно може бути й наслідком немеханічних причин, таких як зараження, недостатнє кровопостачання та пухлини.

Трохи більше половини травм припадають на шийний відділ хребта, тоді як 15 % - на кожен з його відділів.

За церковним календарем сьогодні Радониця. Подія традиційно відзначається у вівторок на другий тиждень після Великодня.

У цей день прийнято поминати померлих, незалежно від обставин їхньої смерті: християнська кончина, якій передує сповідь, чи раптова загибель. Великоднє поминання включає літургію та відвідини кладовища. За традицією, потрібно помолитися біля могили.

Іменини сьогодні святкують Максим, Олександр, Сидір, Микита, Петро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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