Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный обратился в Кабинет министров с предложением включить работников аппарата ВР в категорию лиц, которым может быть предоставлено служебное жилье. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующий проект постановления, который есть в распоряжении издания и находится на рассмотрении Кабмина.

Детали

Согласно проекту постановления, предполагается внести изменения в постановление Кабинета министров "О служебных жилых помещениях", по которому руководителям и работникам государственных предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Аппарата Верховной Рады, за счет средств этих предприятий и учреждений, а также привлеченных инвестиций может быть предоставлено служебное жилье.

В письме к Кабмину Штучный указывает, что в Аппарате ВР фонд жилых помещений составляет более 50 квартир, из которых определенная часть является свободными в связи с высвобождением народными депутатами прошлых созывов и законодательными изменениями порядка жилищного обеспечения народных депутатов.

Также указывается, что свободные квартиры депутатов прошлых созывов учитываются на балансе ГП "Управление жилыми домами" и без законодательного урегулирования вопроса предоставления служебного жилья работникам Аппарата невозможно, что возлагает на предприятие ежегодные расходы на их содержание.

Штучный в письме указывает, что, учитывая имеющийся объем служебных жилых помещений, изменения в указанный Перечень позволит эффективно использовать фонд служебных квартир без расходов, связанных с содержанием свободных помещений, и без привлечения средств государственного бюджета.

Также указывается, что в результате военных действий у 15 работников Аппарата ВР разрушено или повреждено жилье, а потому чрезвычайно остро стоит вопрос в обеспечении их служебным жильем.

Напомним

Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный в 2022 году получил почти 3 млн гривен зарплаты, более полумиллиона пенсии и 6 тыс. гривен социальной помощи. Также заместители Штучного Артем Янчук и Николай Шевчук в 2022 году получили почти по 2,5 млн гривен зарплаты.

Отметим, в этом году в бюджет Аппарата ВР заложено 2 млрд 947 млн 106 тыс. гривен, из которых более 1,7 млрд гривен пойдет на зарплаты работников.