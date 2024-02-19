Керівник Апарату ВР у 2022 році отримав майже 3 млн гривень зарплати та 6 тис. гривень соцдопомоги
Київ • УНН
Керівник апарату Верховної Ради отримав майже 3 мільйони гривень зарплати та 6 тисяч гривень соціальної допомоги у 2022 році, згідно з його декларацією.
Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний у 2022 році отримав майже 3 млн гривень зарплати, понад півмільйона пенсії та 6 тис. гривень соціальної допомоги. Про це йдеться в декларації Штучного за 2022 рік, передає УНН.
Деталі
Згідно з декларацією, за 2022 року Вячеслав Штучний отримав 2 млн 941 тис. 101 гривень зарплати на посаді керівника Апарату ВР. Також у 2022 році Штучний отримав 6 тис. гривень соціальної допомоги від Київського міськцентру по нарахуванню та здійсненню соцвиплат, 538 тис. 41 гривень - пенсії та 2534 гривень - проценти від банку.
Також 830 тис. гривень отримав від продажу рухомого майна. В декларації за 2021 рік, Штучний вказував, що володіє автомобілем Mercedes-Benz GLK 220 CDI. В декларації за 2022 рік, він вказав, що не володіє автомобілем, то можна припустити, що саме його продав Штучний.
В українських банках Штучний зберігає 7 323 доларів, 185 євро та 355 тис. 161 гривень. Штучний має відкриті рахунки також в польському банку, де зберігає 188 польських злотих, 20002 євро, 12656 доларів, 5070 фунтів стерлінгів та 7811 швейцарських франків, а також в угорському банку зберігає 9465 євро.
Готівкою він зберігає 102 тис. євро, 151 тис. доларів та 430 тис. гривень. Також Штучний вказав, що у 2022 році витратив 1 млн 691 тис. гривень на благодійність.
Окрім того, керівник апарату ВР має у спільній власності квартиру в Києві площею 125,6 кв.м. та має право користування державною дачею у Конча-Заспі площею 47,2 кв.м.
Додамо
На 2022 рік з бюджету України на Апарат ВР було виділено 83,9 млн грн.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров у 2023 році отримав 573 873 гривень зарплати, а також 5 млн гривень - дохід від відчуження цінних паперів та 9 138 174 - сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції Petcube.