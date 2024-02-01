Умєров подав декларацію: скільки заробив та що орендує
Київ • УНН
Згідно з декларацією, Умєров орендує квартиру в Києві площею 80,6 кв.м та ще одну квартиру також у столиці з серпня 2023 року площею 128,8 кв,м. Проживає Умєров у квартирі площею 95 кв,м, яка належить компанії “Компанія Блек Сі”, яка в свою чергу, належить самому міністру.
Міністр оборони України Рустем Умєров у 2023 році отримав 573 873 гривень зарплати, а також 5 млн гривень - дохід від відчуження цінних паперів та 9 138 174 - сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції Petcube. Про це йдеться в декларації міністра за 2023 рік, передає УНН.
Об’єкти нерухомості
Згідно з декларацією, Умєров орендує квартиру в Києві площею 80,6 кв.м та ще одну квартиру також у столиці з серпня 2023 року площею 128,8 кв,м. Проживає Умєров у квартирі площею 95 кв,м, яка належить компанії "Компанія Блек Сі", яка в свою чергу, належить самому міністру. Вона також знаходиться у Києві.
Ще міністр має право користування квартирою у США, яку орендує дружина. Крім того, його мати володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї.
Автомобілі
З червня 2022 року Умєров орендує автомобіль Ford Explorer 2016 року випуску, який належить ТОВ "Стелверт". Вартість автомобіля становить- 400 тис. гривень.
Корпоративні права та цінні папери
Умєров задекларував 1902877 акцій компанії Petcube загальною вартістю 6955 гривень. Також очільник Міноборони володіє 100% прав в ТОВ "Компанія Блек Сі".
Умєров за два роки задекларував майже 8 млн грн доходів11.12.23, 16:56 • 28163 перегляди
Крім того, Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 39,24 мільйона гривень) та в приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Астем текнолоджіз" (вартість 26,68 мільйона гривень).
Доходи
У 2023 році Умєров отримав 5 млн гривень від відчуження відчуження цінних паперів та корпоративних прав. До призначення на посаду міністра оборони, Умєров обіймав посаду голови Фонду державного майна, де заробив 131 526 гривень. Вже на посту очільника Міноборони отримав 442 347 гривень зарплати.
Ще 9 138 174 гривень задекларував як "сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc". Його дружина отримала у 2023 році 1 442 572 гривень зарплати в компанії Astem Ventures Inc.
Готівкою Умєров зберігає 9100 доларів та 180 500 гривень. На банківському рахунку має 1789 доларів та 3 776 944 гривень. Також Умєров задекларував 18,2 тис. доларів неакцептованих вимог кредитора. Його дружина зберігає 1100 доларів готівки та має в банку 8572 доларів.
Нагадаємо
Майже 1,5 млн декларацій подали публічні службовці за кампанії декларування 2021 та 2022 років.