Умеров подал декларацию: сколько заработал и что арендует

Министр обороны Украины Рустем Умеров в 2023 году получил 573 873 гривен зарплаты, а также 5 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и 9 138 174 - сумма дисконта от конвертации договора SAFE в акции Petcube. Об этом говорится в декларации министра за 2023 год, передает УНН.

Объекты недвижимости

Согласно декларации, Умеров арендует квартиру в Киеве площадью 80,6 кв.м и еще одну квартиру также в столице с августа 2023 года площадью 128,8 кв,м. Проживает Умеров в квартире площадью 95 кв,м, которая принадлежит компании "Компания Блэк Си", которая в свою очередь, принадлежит самому министру. Она также находится в Киеве.

Еще министр имеет право пользования квартирой в США, которую арендует жена. Кроме того, его мать владеет домом во временно оккупированном Бахчисарае.

Автомобили

С июня 2022 года Умеров арендует автомобиль Ford Explorer 2016 года выпуска, который принадлежит ООО "Стелверт". Стоимость автомобиля составляет - 400 тыс. гривен.

Корпоративные права и ценные бумаги

Умеров задекларировал 1902877 акций компании Petcube общей стоимостью 6955 гривен. Также глава Минобороны владеет 100% прав в ООО "Компания Блэк Си".

Умеров за два года задекларировал почти 8 млн грн доходов

Кроме того, Умеров владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" (стоимость 39,24 миллиона гривен) и в частной компании с ограниченной ответственностью "Астем текнолоджиз" (стоимость 26,68 миллиона гривен).

Доходы

В 2023 году Умеров получил 5 млн гривен от отчуждения отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. До назначения на должность министра обороны, Умеров занимал должность председателя Фонда государственного имущества, где заработал 131 526 гривен. Уже на посту главы Минобороны получил 442 347 гривен зарплаты.

Еще 9 138 174 гривен задекларировал как "сумма дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc". Его жена получила в 2023 году 1 442 572 гривен зарплаты в компании Astem Ventures Inc.

Наличными Умеров хранит 9100 долларов и 180 500 гривен. На банковском счете имеет 1789 долларов и 3 776 944 гривен. Также Умеров задекларировал 18,2 тыс. долларов неакцептованных требований кредитора. Его жена хранит 1100 долларов наличных и имеет в банке 8572 долларов.

Напомним,

Почти 1,5 млн деклараций подали публичные служащие за кампании декларирования 2021 и 2022 годов.