Умеров за два года задекларировал почти 8 млн грн доходов

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларации о доходах и имущественном состоянии в 2021 и 2022 годах. Доход в 2022 году составил 4 млн 505 тыс. 979 грн, а годом ранее почти 3,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Детали

Так, согласно декларации за 2022 год, находясь на должности председателя Фонда государственного имущества Украины заработная плата Умерова составила 378 903 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 4 125 800 грн и банковские выплаты 1 276 грн. Жена его задекларировала 1 704 568 грн доходов.

Также Умеров задекларировал 18 239 долл. неакцептованного требования кредитора, 5 840 долл. наличных, 218 600 грн наличных, а его жена 3 900 долл. наличными и 5 432 долл. на банковских счетах.

Согласно декларации, Умеров арендует квартиру в Киеве (80.6 кв.м), зарегистрирован в квартире в Киеве (95 кв.м), его мать владеет домом в Бахчисарае АР Крым (196,7 кв.м). Жена арендует квартиру в США (137,4 кв.м).

У Умерова есть автомобили Hyundai Elantra 2014 года выпуска и Ford Explorer 2016 года выпуска.

Согласно декларации за 2021 год, когда Умеров был народным депутатом, его заработная плата составляла 491 714 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 1 862 000 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 1 129 000 грн. Жена задекларировала - 3 284 284 948 грн заработной платы.

Кроме того, Умеров задекларировал 18 239 тыс. долл. неакцептованных требований кредитора, 7 300 долл. наличных, 131 000 грн наличных, 1 788 долл. размещено на банковских счетах. Его жена задекларировала 15 600 долл. наличными и 13 006 долл. на банковских счетах.

Дополнение

НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций.