Руководитель Аппарата ВР в 2022 году получил почти 3 млн гривен зарплаты и 6 тыс. гривен соцпомощи

Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный в 2022 году получил почти 3 млн гривен зарплаты, более полумиллиона пенсии и 6 тыс. гривен социальной помощи. Об этом говорится в декларации Штучного за 2022 год, передает УНН.

Детали

Согласно декларации, за 2022 год Вячеслав Штучный получил 2 млн 941 тыс. 101 гривен зарплаты на должности руководителя Аппарата ВР. Также в 2022 году Штучный получил 6 тыс. гривен социальной помощи от Киевского горцентра по начислению и осуществлению соцвыплат, 538 тыс. 41 гривен - пенсии и 2534 гривен - проценты от банка.

Также 830 тыс. гривен получил от продажи движимого имущества. В декларации за 2021 год, Штучный указывал, что владеет автомобилем Mercedes-Benz GLK 220 CDI. В декларации за 2022 год, он указал, что не владеет автомобилем, то можно предположить, что именно его продал Штучный.

В украинских банках Штучный хранит 7 323 долларов, 185 евро и 355 тыс. 161 гривен. Штучный имеет открытые счета также в польском банке, где хранит 188 польских злотых, 20002 евро, 12656 долларов, 5070 фунтов стерлингов и 7811 швейцарских франков, а также в венгерском банке хранит 9465 евро.

Наличными он хранит 102 тыс. евро, 151 тыс. долларов и 430 тыс. гривен. Также Штучный указал, что в 2022 году потратил 1 млн 691 тыс. гривен на благотворительность.

Кроме того, руководитель аппарата ВР имеет в общей собственности квартиру в Киеве площадью 125,6 кв.м. и имеет право пользования государственной дачей в Конча-Заспе площадью 47,2 кв.м.

Добавим

На 2022 год из бюджета Украины на Аппарат ВР было выделено 83,9 млн грн.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров в 2023 году получил 573 873 гривен зарплаты, а также 5 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и 9 138 174 - сумма дисконта от конвертации договора SAFE в акции Petcube.