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Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло

Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло

Київ • УНН

 • 215474 перегляди

Керівник Апарату Верховної Ради запропонував надати службове житло працівникам Апарату Верховної Ради шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів про службові житлові приміщення.

Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією включити працівників апарату ВР в категорію осіб, яким може бути надане службове житло. Про це пише УНН з посиланням на відповідний проєкт постанови, який є у розпорядженні видання та перебуває на розгляді Кабміну.

Деталі

Згідно з проєктом постанови, передбачається внести зміни в постанову Кабінету міністрів "Про службові жилі приміщення", за якою керівникам і працівникам державних підприємств і установ, що належать до сфери управління Апарату Верховної Ради, за рахунок коштів цих підприємств і установ, а також залучених інвестицій може бути надане службове житло.

У листі до Кабміну Штучний вказує, що в Апараті ВР фонд житлових приміщень становить більше ніж 50 квартир, з яких певна частина є вільними у зв’язку з вивільненням народними депутатами минулих скликань та законодавчими змінами порядку житлового забезпечення народних депутатів.

Також вказується, що вільні квартири депутатів минулих скликань обліковуються на балансі ДП "Управління житловими будинками" і без законодавчого врегулювання питання надання службового житла працівникам Апарату неможливе, що покладає на підприємство щорічні витрати на їх утримання.

Штучний у листі вказує, що, враховуючи наявний обсяг службових жилих приміщень, зміни до вказаного Переліку надасть можливість ефективно використовувати фонд службових квартир без витрат, повʼязаних з утриманням вільних приміщень, та без залучення коштів державного бюджету.

Також вказується, що внаслідок воєнних дій у 15 працівників Апарату ВР зруйновано чи пошкоджено житло, а відтак надзвичайно гостро стоїть питання у забезпеченні їх службовим житлом.

Нагадаємо

Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний у 2022 році отримав майже 3 млн гривень зарплати, понад пів мільйона пенсії та 6 тис. гривень соціальної допомоги. Також заступники Штучного Артем Янчук і Микола Шевчук у 2022 році отримали майже по 2,5 млн гривень зарплати.

Зазначимо, у цьому році у бюджет Апарату ВР закладено 2 млрд 947 млн 106 тис. гривень, з яких понад 1,7 млрд гривень піде на зарплати працівників.

Павло Башинський

Павло Башинський

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