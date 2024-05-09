Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло

Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією включити працівників апарату ВР в категорію осіб, яким може бути надане службове житло. Про це пише УНН з посиланням на відповідний проєкт постанови, який є у розпорядженні видання та перебуває на розгляді Кабміну.

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Згідно з проєктом постанови, передбачається внести зміни в постанову Кабінету міністрів "Про службові жилі приміщення", за якою керівникам і працівникам державних підприємств і установ, що належать до сфери управління Апарату Верховної Ради, за рахунок коштів цих підприємств і установ, а також залучених інвестицій може бути надане службове житло.

У листі до Кабміну Штучний вказує, що в Апараті ВР фонд житлових приміщень становить більше ніж 50 квартир, з яких певна частина є вільними у зв’язку з вивільненням народними депутатами минулих скликань та законодавчими змінами порядку житлового забезпечення народних депутатів.

Також вказується, що вільні квартири депутатів минулих скликань обліковуються на балансі ДП "Управління житловими будинками" і без законодавчого врегулювання питання надання службового житла працівникам Апарату неможливе, що покладає на підприємство щорічні витрати на їх утримання.

Штучний у листі вказує, що, враховуючи наявний обсяг службових жилих приміщень, зміни до вказаного Переліку надасть можливість ефективно використовувати фонд службових квартир без витрат, повʼязаних з утриманням вільних приміщень, та без залучення коштів державного бюджету.

Також вказується, що внаслідок воєнних дій у 15 працівників Апарату ВР зруйновано чи пошкоджено житло, а відтак надзвичайно гостро стоїть питання у забезпеченні їх службовим житлом.

Нагадаємо

Керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний у 2022 році отримав майже 3 млн гривень зарплати, понад пів мільйона пенсії та 6 тис. гривень соціальної допомоги. Також заступники Штучного Артем Янчук і Микола Шевчук у 2022 році отримали майже по 2,5 млн гривень зарплати.

Зазначимо, у цьому році у бюджет Апарату ВР закладено 2 млрд 947 млн 106 тис. гривень, з яких понад 1,7 млрд гривень піде на зарплати працівників.