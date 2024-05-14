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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО
США приближают Украину к НАТО и хотят, чтобы Украина имела сильную позицию перед вступлением в Альянс, о чем заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев.
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 украинских книг местным украинским школам, чтобы помочь сохранить украинский язык и культуру для детей.
На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб
14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая: Зеленский заявил, что Сырский находится в ключевых местах боев
Президент Зеленский заявил, что ситуация на ключевых участках боевых действий, таких как Донецкая и Харьковская области, является напряженной, но контролируемой, начальник Генерального штаба Сырский работает с бригадами на боевых позициях, а солдаты уничтожают наступающих российских оккупантов.
"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon
Второй сезон "Властелина колец: Кольца власти", рассказывающий о возвращении Саурона и создании Колец власти, выйдет на Amazon Prime Video 29 августа в более мрачной и напряженной тональности, чем первый сезон.
Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона
Солнечная буря вызвала сбои в работе GPS на тракторах в США и Канаде во время пикового сезона посевных работ, что заставило фермеров остановить работу.
Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20
российские военные нанесли авиаудары по жилым кварталам Харькова, в результате чего пострадали 20 мирных жителей, в том числе 3 детей, и были повреждены многочисленные здания.
Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов
Люди эвакуируются из тех районов Харьковской области, где ведутся очень активные боевые действия. На сегодня в городе уже приняли более 5 тыс. человек
В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, Испания, 17 мая, чтобы принять участие в приеме и обеде, организованном королем Фелипе VI, как подтвердили в Королевском дворце Испании.
В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников
219 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на новое жилье по программе "еОселя". Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.