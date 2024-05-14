Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО

США делает Украину ближе к НАТО и страна хочет, чтобы Украина была в сильной позиции перед вступлением в Альянс. Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Президент Зеленский недавно сказал: "мы создаем такую архитектуру безопасности, которая всегда была нужна Украине, но ее у нас не было". Мы делаем Украину ближе к НАТО и мы хотим, чтобы Украина была в сильной позиции, чтобы стать членом НАТО - сказал Блинкен.

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.