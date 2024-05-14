Блінкен: американська військова допомога Україні "вже в дорозі"
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва заявив, що американська військова допомога Україні вже в дорозі і матиме реальний вплив на боротьбу з російською агресією.
Військова допомога США Україні "вже в дорозі" і "принесе реальну користь", заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у вівторок. Про це УНН повідомляє із посиланням на AFP.
"У найближчій перспективі допомога вже в дорозі, і це матиме реальне значення для боротьби з російською агресією на полі бою", - сказав Блінкен Президенту Володимиру Зеленському на початку їхньої зустрічі.
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Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок вранці у рамках неоголошеного візиту.
13 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів.