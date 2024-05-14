Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе
Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономистЭксклюзив
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном
Президент Зеленский планирует обсудить с госсекретарем США Блинкеном важнейшие вопросы, в частности ускорение предоставления пакета военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с "Петриотами" для Харьковщины", гарантии безопасности и получения широкой международной поддержки для проведения Саммита мира.
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен
Отель "Украина", четырехзвездочный отель в центре Киева с 14 этажами, рестораном, банкетными залами и паркингом, будет продан по цене не менее 1,048 миллиарда гривен, определенной Фондом государственного имущества.
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб
Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области
Глава ГУР указал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области.
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе
Контролируемый снос оставшегося пролета обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе был проведен для освобождения контейнеровоза Dali.
Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов
Продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, но россияне не достигли значительных успехов, ситуация остается напряженной, но стабилизируется благодаря усилиям, направленным на вытеснение врага с территории Украины.
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Для эффективной борьбы с теневым рынком табачных изделий в Украине необходимо привлечь экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к созданию и ведению Реестра оборудования по производству табачных изделий.
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток
Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 33 взрыва вблизи гражданских районов.