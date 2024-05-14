Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
dzheik-sallivanДжейк Салливан
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36362 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  57498 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122385 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130454 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128192 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174008 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209754 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Новости по теме
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

  •  9080 просмотра
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

  •  7742 просмотра
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

  •  7916 просмотра
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

  •  9756 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

  •  9165 просмотра
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

  •  8210 просмотра
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

  •  7368 просмотра
Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

  •  8219 просмотра
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Эксклюзив

  •  36362 просмотра
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

  •  8694 просмотра

Популярные

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

  •  89803 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

  •  101772 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

  •  93761 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий

DeepState обновил карту боевых действий

  •  102798 просмотра
Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

  •  94054 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  254116 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  298903 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  300007 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  307711 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  318099 просмотра

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.

Война •   •  9080 просмотра
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Президент Зеленский планирует обсудить с госсекретарем США Блинкеном важнейшие вопросы, в частности ускорение предоставления пакета военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с "Петриотами" для Харьковщины", гарантии безопасности и получения широкой международной поддержки для проведения Саммита мира.

Война •   •  7742 просмотра
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Отель "Украина", четырехзвездочный отель в центре Киева с 14 этажами, рестораном, банкетными залами и паркингом, будет продан по цене не менее 1,048 миллиарда гривен, определенной Фондом государственного имущества.

Экономика •   •  7916 просмотра
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.

Война •   •  9756 просмотра
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.

Экономика •   •  9165 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

Глава ГУР указал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области.

Война •   •  8210 просмотра
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Контролируемый снос оставшегося пролета обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе был проведен для освобождения контейнеровоза Dali.

Новости Мира •   •  7368 просмотра
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, но россияне не достигли значительных успехов, ситуация остается напряженной, но стабилизируется благодаря усилиям, направленным на вытеснение врага с территории Украины.

Война •   •  8219 просмотра
Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Для эффективной борьбы с теневым рынком табачных изделий в Украине необходимо привлечь экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к созданию и ведению Реестра оборудования по производству табачных изделий.

Общество •   •  36362 просмотра
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 33 взрыва вблизи гражданских районов.

Война •   •  8694 просмотра
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток