Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Военная помощь США Украине "уже в пути" и "принесет реальную пользу", заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев во вторник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

"В ближайшей перспективе помощь уже в пути, и это будет иметь реальное значение для борьбы с российской агрессией на поле боя", - сказал Блинкен Президенту Владимиру Зеленскому в начале их встречи.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник утром в рамках необъявленного визита.

13 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи в следующие несколько дней.