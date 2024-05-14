Блінкен заявив, що США роблять Україну ближчою до НАТО
Київ • УНН
США наближають Україну до НАТО і хочуть, щоб Україна мала сильну позицію перед вступом до Альянсу, про що заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва.
США роблять Україну ближчою до НАТО і країна хоче, щоб Україна була в сильній позиції перед вступом до Альянсу. Про це під час пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає УНН.
Президент Зеленський нещодавно сказав: "ми створюємо таку безпекову архітектуру, яка завжди була потрібна Україні, але її у нас не було". Ми робимо Україну ближчою до НАТО і ми хочемо, щоб Україна була в сильній позиції, щоб стати членом НАТО
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва заявив, що американська військова допомога Україні вже в дорозі і матиме реальний вплив на боротьбу з російською агресією.